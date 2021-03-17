Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ
В медиарейтинге глав заксобраний субъектов России за февраль 2021 года председатель Псковского областного Собрания Александр Котов улучшил позиции, сообщили составители рейтинга в компании «Медиалогия».
Медиаиндекс Александра Котова составил 2 981,0. Он занял 13-е место, поднявшись на 13 строчек в рейтинге.
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Крым).
Рейтинг построен на основе упоминаемости глав заксобраний в СМИ из базы системы «Медиалогия», включающей более 61 тысяч различных источников.