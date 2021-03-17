За нападение и кражу телефона псковский сержант получил условный срок

14:10, 17 марта 2021, ПАИ

В Пскове старший сержант получил условный срок за нападение и кражу телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по Псковскому гарнизону.

18 марта 2020 года в Палкино сержант отобрал у незнакомца телефон и ударил его несколько раз по голове. В ходе предварительного следствия телефон изъяли и вернули потерпевшему.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Псковский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно.