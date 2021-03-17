Позвольте себе больше: день для себя в ожидании настоящей весны

14:44, 17 марта 2021, ПАИ

С наступлением весны хочется солнца и пения птиц. Но пока погода не радует, а зима не отступает. Вместе с мобильным оператором Tele2 даем несколько простых, но полезных советов, чтобы провести день в прекрасном настроении в ожидании весны.

Начните день по-особенному. Предлагаем для этого сменить атмосферу. Перенести поздний завтрак выходного дня из привычной кухни в ваше любимое заведение. Наш выбор - кафе «Миша», которое находится в центре города. Обязательно побалуйте себя чем-то вкусным. Если вы клиент Tele2, то для вас кофе к завтраку в подарок. Эспрессо, американо или капучино на выбор получают все абоненты, зарегистрировавшиеся в программе лояльности «Больше». Лайфхак: предложением можно пользоваться хоть каждый день.

Пешая прогулка по любимому городу после вкусного завтрака добавит в ваш день бодрости. Переходим на левый берег реки и двигаемся к следующей цели. Наш выбор - прогулка по Финскому парку, заложенному в честь 25-летней дружбы между псковичами и жителями Куопио. Все знают, что это место прекрасно в любое время года и в любую погоду. Если вы выбираете центр города и гуляете не одни, предлагаем устроить мини-игру – кто быстрее насчитает 10 церквей. У нас есть теория, что такая игра для Пскова актуальнее, чем поиск желтых и красных машин.

Вы еще недостаточно вдохновились? Тогда наше самое ценное предложение. Приглашаем вас в театр. Не многие знают, но это действительно так: псковский драматический - один из самых выдающихся и известных региональных театров. Интересный репертуар, профессиональные актеры, отреставрированное историческое здание в самом сердце города. Даже если вы не театрал, вам точно стоит сходить туда хоть один раз. К тому же театр имеет федеральный статус и с января 2021 года входит в состав Национального драматического театра России (Александринского театра).

В эту субботу (20 марта) на большой сцене пройдет «Село Степанчиково и его обитатели» — новый спектакль от создателя резонансного «Ревизора», отмеченного «Золотой маской». Уже в воскресенье (21 марта) на малой сцене покажут драматическую мистификацию в одном действии по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Чем не повод еще и нарядиться в завершение дня? У Tele2 и на этот случай есть подарок для своих абонентов – скидка 20% на билеты. Пригласите друзей или близких, скидка распространяется на покупку нескольких билетов одновременно.

Все вышеупомянутые предложения доступны участникам программы лояльности «Больше» от Tele2. Чтобы получать больше, чем мобильная связь, нужно просто быть абонентом Tele2 и присоединиться к программе лояльности. Клиентам компании необходимо зайти на страницу проекта на сайте Tele2 и ввести номер своего мобильного. После авторизации абонент попадет в личный кабинет, где сможет выбрать интересующее предложение и категорию, например, «Еда», «Развлечения» или «Дом и семья». Либо зайти в личный кабинет через мобильное приложение «Мой Tele2». Совершайте привычные покупки с выгодой для себя: получайте кэшбэк, скидки, подарки и новые возможности от компаний-партнеров.