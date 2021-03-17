До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

14:48, 17 марта 2021, ПАИ

18 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах будет гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от -1 до +4.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.