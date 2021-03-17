Количество передвижных камер увеличилось на дорогах в Псковской области

14:50, 17 марта 2021, ПАИ

В Псковской области количество передвижных камер фотовидеофиксации увеличилось до 15. Об этом было объявлено в ходе рабочего совещания по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провёл губернатор Михаил Ведерников 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семёнов отметил, что для того, чтобы более оперативно реагировать на места аварийности, следует приобрести ещё восемь передвижных камер фотовидеофиксации.

Ранее перед совещанием Михаил Ведерников вместе с руководителем УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым проконтролировал работу новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Пскова.