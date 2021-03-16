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Культура

Летающая в космосе писательница приедет в Псков на Неделю детской книги

На Неделе детской и юношеской книги, которая пройдёт в Пскове с 22 по 31 марта, юные псковские читатели смогут встретиться с автором занимательных книг о физике, географии, астрономии, экологии и театральному искусству. 30 марта по приглашению псковских библиотекарей в Псков приедет редактор издательства «Питер» Евгения Русинова, которая училась на педагога, начинала как актриса молодёжного театра, режиссировала спектакли в жанре пантомимы, а теперь издаёт книги и пишет их сама, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

«В детстве мне казалось, что писатели – как космонавты, - рассказывает о себе Евгения Русинова. –  Теперь я тоже летаю в своём космосе! И пока полёт нормальный!» Доказательства тому – победа Евгении в конкурсе издательства «Нигма» «Сказка о театре».

Для самых маленьких читателей Евгения Русинова написала книжку «ЭКОагенты Леша и коты спасают планету!» Это история с приключениями, которая помогает детям обзавестись полезными экопривычками.

Книга Евгении Русиновой «Ветерок и его семейка» предназначена читателям постарше – от 5 до 10 лет. Она отвечает на «наивные» детские вопросы: откуда взялся ветер, как сдвинуть с места воздух, дует ли ветер в космосе?

Книга «Мой дедушка Фей» посвящена семейным ценностям и рассказывает, как творить чудеса для своих близких.

«Землялечка» — это занимательный курс по астрономии, физике и географии.

Книга «Две любви Джульетты» про девочку Улю, чей папа служит рабочим сцены в детском музыкальном театре, рассказывает о театральном закулисье.

«Мама. История настоящей любви» — это увлекательная книга с прекрасными иллюстрациями о самой важной привязанности.

Книга Евгении Русиновой «Селена и лунный кот: Семь чудес света» поможет детям вслед за девочкой Селеной и её лунным котом увлечься наукой.

Встречи читателей с Евгенией Русиновой состоятся 30 марта: в 11:00 – в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, в 13:00 – в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, в 15:00 – в Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной.

В 13:00 и 15:00 – это будут не просто встречи с известным писателем, а встречи в формате игры.

Евгения Русинова, кроме того, обещала рассказать и показать на примерах, откуда писатель черпает идеи для своих книг, как сочинить простую историю и как эта история превращается в книгу с обложкой и иллюстрациями.  

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