Близким родственникам россиян и туристам станет проще получить визу

15:30, 17 марта 2021, ПАИ

Близким родственникам россиян и туристам станет проще получить российскую визу. Такие законы приняла в первом чтении Госдума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Для въезда иностранного родственника россиянину нужно будет подать в диппредставительство или консульство заявление. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не потребуется. Также для иностранных родственников увеличится срок действия многократных частных виз – теперь они будут действительны в течение года.

Планируется и упростить въезд в Россию для иностранных туристов. Для получения российской туристической визы достаточно будет подтвердить бронь в гостинице. Сейчас требуется ваучер туроператора. При этом отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.