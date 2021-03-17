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Общество

За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района

В Дедовичском районе местного жителя оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду в интернете арестантского уголовного единства (решением Верховного Суда Российской Федерации признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

2 января этого года мужчина под псевдонимом опубликовал на своей странице в «ВКонтакте», как хранил и демонстрировал изображение восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами, являющейся символикой международного общественного движения «Арестантское уголовное единство».

По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Постановление в законную силу не вступило.

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