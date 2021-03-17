Какие препараты могут использовать псковичи от сезонной аллергии
Какие препараты могут использовать псковичи от сезонной аллергии, рассказала главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в эфире проекта ПАИ-live 17 марта.
«Самостоятельно и безобидно можно использовать барьерные и очищающие препараты на основе морской соли и морской воды», – отметила врач.
Также специалист советует проводить очищение слизистых от попадания аллергена.
«Такие методы не избавят от аллергических проблем, поэтому консультация врача обязательна», – подчеркнула Ольга Слепиковская.
Врач также добавила, что аллергию можно и не лечить, если предотвратить контакт с аллергеном.