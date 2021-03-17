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Общество

6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году

В 2020 году в Псковской области были вырублены и погибли леса на площади 6,5 тысячи гектаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

На данный момент леса области занимают более 2,5 миллиона гектаров, большая часть из них расположена на землях лесного фонда – 2 млн 384 тысячи га. Также лес растет на землях особо охраняемых природных территорий, Министерства обороны РФ и населенных пунктов. Хвойные породы составляют 40,3%, мягколиственные — 59,5%.

В данный момент на территории земель лесного фонда Псковской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов Псковской области» национального проекта «Экология».  Проводится естественное лесовосстановление, искусственное и комбинированное.

В комитете отметили, что лесное хозяйство обеспечивает тысячи жителей Псковской области рабочими местами. Наряду с заготовкой леса ведутся работы по его посадке, а также уходу за лесными культурами.

21 марта будет отмечаться Международный день лесов. Темой 2021 года выбрано «Восстановление лесов: путь к выходу из кризиса и благополучию». В этот день каждый может самостоятельно организовать или принять участие в мероприятии, посвященном лесам: это может быть посадка деревьев, симпозиум, художественная выставка, конкурс фотографий. Распространять информацию об основных тезисах этого года или публиковать фотографии любимых лесных уголков можно по хештегу #IntlForestDay.

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