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Общество

В России из-за пандемии дорожают дачи

Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%, пишет ТАСС.

«В 78 регионах страны цены на дачи выросли с марта 2020 года. В среднем по России дачи подорожали на 11,5%», - такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир». Средняя по России дача сейчас стоит 1,9 млн рублей.

С марта прошлого года больше всего подорожали дачи в Вологодской области - на 27,8%. Также серьезный рост цен отмечен в Липецкой (на 25,7%), Рязанской (23,9%), Калининградской (22,4%) областях и в Республике Ингушетии (21,8%). Еще в нескольких регионах - Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, в Крыму и Удмуртии, а также в городе федерального значения Севастополь рост цен составил 19-21%.

Наименьшее подорожание, до 5%, произошло в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях.

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