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Общество

На год и 10 месяцев в колонию отправится белорус за кражу в великолукской деревне

В Великолукском районе гражданина Белоруссии приговорили к одному году и 10 месяцам колонии за кражу из сарая. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в Telegram.

27 октября 2020 года в 22:00 в деревне Шелково мужчина подошел к сараю, отодвинул деревянную защелку, проник внутрь и украл имущество более чем на 5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.

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