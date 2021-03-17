Псковские водители уже получают штрафы за проезд автомобиля за стоп-линию

17:12, 17 марта 2021, ПАИ

С недавних пор псковским водителям стали приходить штрафы за пересечение стоп-линии. Об этом Псковскому агентству информации рассказал читатель, который получил за это нарушение штраф в 800 рублей.

«Письмо счастья» от ГИБДД пришло автовладельцу 17 февраля. Само правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ, камера видеонаблюдения в Пскове на перекрестке Рижского проспекта с улицей Максима Горького, то есть на Четырех углах, зафиксирововала 13 февраля.

«Раньше за это нарушение не штрафовали, теперь камера фиксирует проезд за стоп-линию. Я очень удивился. Хорошо, что письмо пришло быстро, штраф успел оплатить со скидкой в 50%. Предупредите водителей, чтобы следили за этим», - отметил пскович.