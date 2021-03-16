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Спорт

Объявлен аукцион на строительство ФОКОТа в Стругах Красных

Объявлен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Стругах Красных. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ ПО «Управление капитального строительства». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 млн 415 тыс. 300 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Объект будет возведен в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». В состав комплекса войдут спортивное ядро с футбольным полем с искусственным газоном, сектор для прыжков в длину, прямая и круговая беговые дорожки, две объединенные площадки для игры в баскетбол и волейбол, площадка для прыжков в длину и существующая площадка ГТО. Комплекс должен быть построен до 31 августа 2021 года.

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 25 марта.

Всего в этом году в регионе начнут строить семь ФОКОТов

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