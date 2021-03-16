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Спорт

Команда ГУ МЧС России по Псковской области заняла второе место в соревнованиях по гиревому спорту

Команда Главного управления МЧС России по Псковской области успешно выступила в соревнованиях. Фото ГУ МЧС России по Псковской области

17 марта в Пскове проходило лично-командное первенство Псковской области и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» по гиревому спорту с участием восьми сборных команд правоохранительных органов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Псковской области.

Для сотрудников МЧС гиревой спорт не просто развлечение! Их главная цель – повышение роли гиревого спорта в профессиональной деятельности сотрудников и достижение высоко уровня спортивного мастерства.

Соревнования проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 и свыше 85 кг. Программа состязаний представляла собой классическое двоеборье: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. На каждое упражнение выделялось 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений.

Команда Главного управления МЧС России по Псковской области успешно выступила в соревнованиях и заняла второе командное место.

В личном зачёте бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали представители команды МЧС: Сергей Григорьев, Дмитрий Щербаков, Денис Шунаев, Александр Смирнов, Денис Амосенок.

Амосенок Денис выполнил норматив третьего спортивного разряда по гиревому спорту.

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