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Общество

Питерский кот Брысь побывал в Пскове

Кот Брысь гуляет по Пскову. Фото клуба в ВКонтакте

В Санкт-Петербурге существует клуб кота Брыся (или Брысь-клуб). Это объединение читателей и поклонников историко-фантастических книг Ольги Малышкиной о невероятных приключениях петербургского кота Брыся в пространстве и времени. И клуб имеет своой талисман в виде фигурки забавного чёрно-белого кота. И сегодня кдуб сообщил, что кот Брысь побывал в Пскове и выложил подтверждающие кошачью экскурсию фотографии.

«Брысь считает, что лучший антидепрессант это путешествие! Смотрите как кот Брысь гуляет в прекрасном городе Пскове», - написали в сообществе клуба.
 

Благодаря таким котам Псков и Санкт-Петербург становятся ближе. Фото клуба в Вконтакте


 

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