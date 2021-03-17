Питерский кот Брысь побывал в Пскове

18:56, 17 марта 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге существует клуб кота Брыся (или Брысь-клуб). Это объединение читателей и поклонников историко-фантастических книг Ольги Малышкиной о невероятных приключениях петербургского кота Брыся в пространстве и времени. И клуб имеет своой талисман в виде фигурки забавного чёрно-белого кота. И сегодня кдуб сообщил, что кот Брысь побывал в Пскове и выложил подтверждающие кошачью экскурсию фотографии.

«Брысь считает, что лучший антидепрессант это путешествие! Смотрите как кот Брысь гуляет в прекрасном городе Пскове», - написали в сообществе клуба.





