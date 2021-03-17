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Общество

Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру

Жительница Локни признана виновной в убийстве. Фото darakchi.uz

Следственным комитетом Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летней жительницы Локнянского района. Она обвиняется в убийстве (ст.105 УК РФ ч.1). Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Следственного Комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 12 января 2021 года обвиняемая, находясь по месту жительства в одной из деревень Локнянского района, в ходе ссоры с братом супруга схватила топор и нанесла ему множество ударов в область головы и правой руки. С полученными рубленными ранами потерпевший был госпитализирован, однако 1 февраля 2021 года скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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