Дело 66-летней жительницы Локни об убийстве направлено в прокуратуру

19:10, 17 марта 2021, ПАИ

Следственным комитетом Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летней жительницы Локнянского района. Она обвиняется в убийстве (ст.105 УК РФ ч.1). Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Следственного Комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 12 января 2021 года обвиняемая, находясь по месту жительства в одной из деревень Локнянского района, в ходе ссоры с братом супруга схватила топор и нанесла ему множество ударов в область головы и правой руки. С полученными рубленными ранами потерпевший был госпитализирован, однако 1 февраля 2021 года скончался.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.