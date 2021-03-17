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Общество

Единороссы предложили штрафовать за высадку детей без билета из общественного транспорта

Поступило предложение штрафовать кондукторов, высаживающих маленьких детей из транспорта без билета. Фото gazetavyborg.ru

«Единая Россия» предлагает штрафовать водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта на сумму от 5 до 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба партии. Об этом рассказал ТАСС.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что ответственность будет наступать за сам факт высадки ребёнка.

«В пакете с законопроектом, запрещающим высаживать из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, правительство предложило принять поправки в Уголовный кодекс, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьёзным последствиям. Если высадка несовершеннолетнего произошла, а тяжёлых последствий не наступило, то ответственность тоже должна быть», – приводит его слова пресс-служба.

Исаев отметил, что предлагаемые изменения будут приняты в самое ближайшее время. «Чтобы ускорить процесс их принятия, мы предложим их в качестве поправок к уже принятому законопроекту об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников, следующих без взрослых, из транспорта, он вступил в силу 7 марта.

Ранее ПАИ писало, что большинство россиян поддержало идею о штрафовании кондукторов за высадку безбилетных детей из транспорта зимой.

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