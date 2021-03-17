Глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам на майские праздники не ездить за рубеж
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам на майские каникулы не выезжать за границу. Об этом пишет РБК.
«Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она добавила, что шансы на открытие границ с пока ещё закрытыми странами не уменьшаются. Поездки могут разрешить, но лучше оставаться внутри страны для собственной безопасности и здоровья. По словам Поповой, в России постоянно отменяют ограничительные меры, введённые из-за коронавируса.
«Отмена определённых ограничений, безусловно, идёт постоянно. И мы все это видим», — заключила глава Роспотребнадзора.