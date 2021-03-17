Глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам на майские праздники не ездить за рубеж

21:59, 17 марта 2021, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам на майские каникулы не выезжать за границу. Об этом пишет РБК.

«Мне кажется, планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом она добавила, что шансы на открытие границ с пока ещё закрытыми странами не уменьшаются. Поездки могут разрешить, но лучше оставаться внутри страны для собственной безопасности и здоровья. По словам Поповой, в России постоянно отменяют ограничительные меры, введённые из-за коронавируса.

«Отмена определённых ограничений, безусловно, идёт постоянно. И мы все это видим», — заключила глава Роспотребнадзора.