День английского и испанского языков празднуется сегодня

08:11, 23 апреля 2021, ПАИ

День английского и испанского языков празднуется сегодня, 23 апреля, сообщает calend.ru. Впервые День английского языка, как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.

Цель новых праздников — укрепить традиции многоязычия в мире. Организация Объединенных Наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков.

Датой празднования английского языка — 23 апреля — стал день рождения Уильяма Шекспира — английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому распространению английского языка многие поклонники творчества Шекспира читают его книги в оригинале.

На сегодняшний день английский считается «мировым языком» — на нем говорит более миллиарда человек в нескольких десятках стран. Это язык не только англичан, но и жителей США, Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. Он используется в качестве официального в некоторых государствах Азии и Африки.

Люди, говорящие на этом языке, называются англофонами. Так называемый Standard English — чистый лондонский диалект — со временем претерпел множество изменений в разных регионах, и нередко англичанину сложно бывает понять англоговорящего американца или австралийца.

Английский язык наряду с французским является рабочим языком секретариата ООН, а также входит в число шести официальных языков организации.

День испанского языка попал в календарь международных дат также в 2010 году по инициативе департамента Организации Объединенных Наций по связям с общественностью.

С тех пор День испанского языка отмечается ежегодно 23 апреля, дата посвящена смерти испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616).

На испанском языке, по разным оценкам, говорит от 450 до 500 миллионов человек — жители самой Испании, США, Мексики, стран Латинской и Южной Америки, некоторых государств Африки.

Испанский — официальный язык Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Африканского союза, Организации американских государств.