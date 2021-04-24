Сотрудники избиркома Псковской области побывали с экскурсией на телестудии в Санкт-Петербурге

00:08, 23 апреля 2021, ПАИ

По приглашению генерального директора информационного канала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича сотрудники избирательных комиссий Псковской области посетили площадку телеканала. Об этом рассказал паблик территориальной избирательной комиссии Гдовского района.

Представитель канала «Санкт-Петербург» Ксения Иванова провела ознакомительную экскурсию по всему циклу подготовки и выхода в эфир информационного выпуска, рассказала об особенностях работы телеканала, студии новостей и техническом обеспечении эфира.



Кроме того, во время прямого эфира выпуска новостей сотрудникам избиркома удалось побывать в аппаратной. То, что мы видим по телевидению, — это тяжелый труд не одного десятка людей.



«Мы рады, что получили возможность побывать в студии телеканала, это был увлекательный и интересный процесс. Смогли увидеть то, что находится вне камер, почувствовать атмосферу студии. Было очень интересно видеть работу огромной команды сотрудников собственными глазами, а не через экран телевидения», — отметила председатель МТИК Гдовского района Ксения Волкова.