Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области

07:51, 23 апреля 2021, ПАИ

23 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.