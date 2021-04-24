Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области
23 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура по области днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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