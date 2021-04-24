Публикуем фотографии отремонтированной станции Сущево в Бежаницком районе

00:23, 23 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области отреставрировали станцию Сущево (находится в Бежаницком районе). Телеграм-канал «1520. Всё о РЖД» опубликовал фотографии обновлённой станции. Здесь останавливаются поезда дальнего следования из Петербурга в Великие Луки и Калининград и из Москвы в Псков. Эта станция – ближайшая к Пушкинским Горам (70 км). Никаких официальных сообщений от РЖД по поводу открытия станции после ремонта не было.