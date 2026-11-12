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Общество

Новым руководителем СУ СК России по Псковской области назначен Дмитрий Ерохин

Нового руководителя Следственного управления СК России по Псковской области Дмитрия Ерохина торжественно представили сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Дмитрий Ерохин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование, в 2006 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации.

Службу в правоохранительных органах Дмитрий Ерохин начал в 2007 году с должности следователя прокуратуры Думиничского района. С сентября 2007 года проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, где состоял в должностях следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге, заместителя руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, заместителя руководителя Козельского межрайонного следственного отдела.

С 15 января 2011 года проходил службу в органах Следственного комитета Российской Федерации, где с апреля 2011 года руководил Козельским межрайонным следственным отделом. В 2014 году перешёл на службу в центральный аппарат Следственного комитета России, а именно в Главное управление процессуального контроля.

Напомним, что с 6 ноября 2018 года Следственное управление СК России по Псковской области возглавлял генерал-майор юстиции Пётр Крупеня.

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