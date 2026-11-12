Новым руководителем СУ СК России по Псковской области назначен Дмитрий Ерохин

12:16, 12 ноября 2026, ПАИ

Нового руководителя Следственного управления СК России по Псковской области Дмитрия Ерохина торжественно представили сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Дмитрий Ерохин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование, в 2006 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации.

Службу в правоохранительных органах Дмитрий Ерохин начал в 2007 году с должности следователя прокуратуры Думиничского района. С сентября 2007 года проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, где состоял в должностях следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге, заместителя руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, заместителя руководителя Козельского межрайонного следственного отдела.

С 15 января 2011 года проходил службу в органах Следственного комитета Российской Федерации, где с апреля 2011 года руководил Козельским межрайонным следственным отделом. В 2014 году перешёл на службу в центральный аппарат Следственного комитета России, а именно в Главное управление процессуального контроля.

Напомним, что с 6 ноября 2018 года Следственное управление СК России по Псковской области возглавлял генерал-майор юстиции Пётр Крупеня.