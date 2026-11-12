В Пушкинских Горах планируют открыть туристический комплекс с гостиницей и спа

12:04, 12 ноября 2026, ПАИ

В Пушкинских Горах обсудили новые проекты для развития туристической отрасли и привлечения инвестиций. Один из них – создание современного многофункционального пространства с рынком, гостиницей и спа-зоной. Проект, потребность в котором подтвердило маркетинговое исследование, планируют рассмотреть на ближайшем Совете по инвестициям в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области















Эти вопросы стали темами третьей конференции «Индустрия вдохновения», объединившей представителей местного бизнеса и инвесторов из других регионов. Участники говорили о том, как развивать туристические проекты с опорой на данные: изучать портрет гостя, оценивать эффективность мероприятий и учитывать конкуренцию за внимание путешественников.

На конференции также подвели итоги второго года проекта «Горы вдохновения». Одним из заметных событий стало приобретение бывшего ресторана «Турист» инвестором из Санкт-Петербурга. Сейчас он занимается подготовкой проекта реконструкции здания, уделяя особое внимание его историческому прошлому и восстановлению архитектурного облика.

Отдельную часть встречи посвятили «Розовой Масленице»: участники обсудили итоги мероприятия в 2026 году и планы на 2027-й. Речь шла о том, как местный праздник может стать визитной карточкой территории и привлекать туристов.

Своим опытом создания уникального контента поделились представители «Усадьбы Фролова». В качестве примера развития туристической привлекательности они рассказали о зимнем саде с ананасами, папайями и бананами, которые уже дают плоды. Такой проект способен расширить представление о возможностях отдыха в Псковской области, которая традиционно не ассоциируется с тропиками.

Пушкиногорское бизнес-сообщество демонстрирует модель сотрудничества, при которой предприниматели не только конкурируют, но и объединяют усилия для привлечения новых гостей. Совместные проекты позволяют расширять аудиторию и создавать новые предложения на стыке культурно-досугового туризма и креативных индустрий, отметили в пресс-службе.