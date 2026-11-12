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Ветеринар рассказала, нужно ли менять рацион питомцев с наступлением холодов

С наступлением холодов владельцы собак и кошек часто задумываются о витаминах и добавках для своих животных. Но менять рацион нужно не всегда – это зависит от типа питания и особенностей питомца, рассказала ветеринар Татьяна Панкова в интервью телеканалу «Первый Тульский».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Если животное ест качественный полнорационный сухой корм, дополнительные витамины ему обычно не нужны: производители уже заложили в состав всё необходимое – питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Другое дело – питомцы на натуральном питании. Такой рацион приходится тщательно балансировать добавками: зимой мало солнца, и животное двигается меньше. Чтобы составить полноценный рацион, может понадобиться ветеринарный диетолог. Тем, кто на сухом корме, витамины тоже можно добавлять, но в меру.

Лососевое масло полезно для шерсти, особенно при сухом воздухе в отопительный сезон. Оно же помогает и коже питомца, которая пересыхает.

Большие витаминные комплексы лучше не давать: будет переизбыток, а это тоже плохо. Можно ограничиться добавками, например для суставов, если собака или кошка уже пожилая.

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