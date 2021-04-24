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Общество

Андеррайтер, асессор, тьютор: работодатели Псковской области предлагают необычные вакансии

За последний месяц в Псковской области выросло число вакансий для соискателей в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа», «Наука, образование» (по +8%), а также в области туризма, гостиниц и ресторанов. В преддверии летнего сезона псковские компании в сфере гостеприимства активно набирают официантов, хостес, поваров и  администраторов, сообщает hh.ru.

Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных вакансий в Псковской области, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

В страховую компанию требуется андеррайтер по личному и имущественному страхованию (ипотека), обязанностями которого станут анализ рисков по личному и имущественному страхованию на основании рассмотрения предоставленного пакета документов, принятие решения о возможности заключения договора ипотечного страхования, установление страхового тарифа. Работник должен обладать такими качествами, как работоспособность, аккуратность, внимательность, умение работать в команде.

В интернет-компанию приглашают асессора (инженера технической поддержки), который должен будет изучать поисковую выдачу и оценивать ее по определенным критериям. Работодатель предлагает возможность выполнять задания из любой точки мира, где есть интернет, гибкий график от 5 часов в неделю.

В учебный центр ищут тьютора по курсам в сфере бухучета, который будет проверять практические задания учеников (по чек-листу), давать обратную связь учащимся по выполнению практических заданий и тестирований, предоставлять доступ к учебным материалам на образовательном портале. От кандидата требуется умение грамотно и красиво говорить и обладание навыками деловой переписки.

На производство требуется обвальщик мяса без опыта работы. От кандидата требуется дисциплинированность и аккуратность, а его обязанностями станут обвалка, разделка мяса в цехе переработки. Работодатель предлагает заработную плату от 60 000 рублей в месяц.

В Великих Луках ищут газорезчика, готового к переезду. Задачей кандидата станет резка металла при помощи ручной газокислородной резки и термической резки металлов установками машинного типа. Работодатель предоставляет жилье и социальный пакет, а также компенсирует проезд.

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