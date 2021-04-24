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Общество

Псковские теплосети просят горожан сообщать о посиделках бомжей у теплотрасс

Псковские теплосети просят горожан сообщать о посиделках бомжей у теплотрасс. Об этом говорится в Instagram предприятия.

«Буквально несколько недель назад наши сотрудники проводили грандиозный субботник рядом с трассой у дома № 71б на улице Николая Васильева. Это не преувеличение – это констатация факта. Был вывезен почти целый КамАЗ мусора. Мусор был самым разнообразным, начиная от пластика, предметов интерьера и заканчивая бутылками, банками и всем прочим, и всё это с небольшого пятачка земли. Мы стали разбираться, откуда взялось всё это безобразие, выяснилось, что это место облюбовали лица без определённого места жительства и некоторые другие асоциальные элементы», - отмечается в посте.

По словам сотрудников предприятия, «всё это недопустимо, так как сети являются местом повышенной опасности, в них находится теплоноситель, который подаётся под очень высокой температурой». 

«Эти граждане не просто распивают на нём спиртные напитки, но и вымещают свою агрессию, приводя изоляцию в плачевное состояние. Всё это наносит материальный урон предприятию. Мало того, что мы должны убирать за ними этот бардак, так ещё и восстанавливать изоляцию на сетях. Грядёт межсезонье, и у наших специалистов есть более важные и ответственные дела, поэтому мы очень просим жителей нашего города обращать внимание на подобного рода посиделки на наших сетях. Не стесняйтесь вызывать сотрудников правопорядка, ведь распитие спиртных напитков попадает под административное правонарушение (статья 20.20 КоАП РФ). Не будьте равнодушными. Давайте не на словах, а на деле сделаем наш город чище», - обратились к псковичам специалисты.

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