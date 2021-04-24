Акция «Узнай о своих долгах» стартовала в Псковской области

10:00, 23 апреля 2021, ПАИ

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» стартовала в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, цель акции – привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения.

В ходе акции гражданам окажут разъяснительную работу по вопросам получения информации о наличии образовавшейся задолженности и её своевременного погашения, о порядке использования сервиса «Банк данных исполнительных производств» и сервисов на Едином портале государственных услуг и функций.

Мобильные пункты будут работать в Пскове 23 апреля:

С 10:00 до 13:00 на базе МФЦ по адресу: Псков, улица Белинского, 77а, все желающие смогут через специалиста управления получить справочную информацию, проверить себя на наличие задолженности по «Банку данных исполнительных производств». Кроме того, сотрудник управления разъяснит всем желающим о работе электронных сервисов ФССП России.

С 16:00 до 18:00 на территории железнодорожного вокзала Пскова будет организован мобильный пункт приёма граждан, куда смогут обратиться все желающие проверить себя на наличие долгов и за иной консультацией в пределах компетенции службы судебных приставов. Акция будет организована совместно с сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Мобильные пункты судебных приставов организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.

УФССП России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости перед майскими праздниками погасить задолженность по налогам, административным штрафам, кредитам, услугам ЖКХ, алиментам, ведь наличие неоплаченных долгов может стать причиной не только списания денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, ареста имущества, но и временного ограничения на выезд гражданина за пределы России.