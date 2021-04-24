В Пскове дан старт новому международному проекту

10:16, 23 апреля 2021, ПАИ

В Пскове в честь Всемирного дня породненных городов дан старт новому международному проекту «Рецепты дружбы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в новом проекте могут участвовать все поколения.

Отметим, что 22 апреля в Псковской областной научной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню породненных городов.

В настоящее время в Пскове реализуются актуальные проекты с городами-побратимами, такие как онлайн-фестивали в честь 30-летия побратимства с Пертом, которые будут проходить каждое 15-е число вплоть до августа. В год празднования 20-летия с латвийской Валмиерой в феврале 2021 года стартовал молодежный художественно-образовательный проект «Творчество без границ – рисуем Ганзу». Со стороны Пскова в этом проекте участвует Детская школа искусств, со стороны Валмиеры – средняя школа искусства и дизайна.

В прошлом году псковские фотохудожники приняли участие в престижной онлайн-выставке в городе Ницца. А в этом году планируется продолжение проекта с привлечением фотохудожников из французского Арля.

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 году. Псков имеет 17 породненных городов в 12 странах мира, активно взаимодействует с генеральными консульствами и посольствами зарубежных стран, аккредитованными в России.

Кроме того, у Пскова есть подписанные соглашения о сотрудничестве с общественными организациями Германии, США, а также протокол о намерениях с Министерством архитектуры и строительства Белоруссии.