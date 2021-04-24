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Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов наградил лучших учителей истории и обществознания

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в торжественной церемонии награждения участников областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Региональный омбудсмен отметил важность такого конкурса, поскольку он даёт возможность учителям и иным педагогическим работникам увидеть передовой практический опыт своих коллег, перенять всё лучшее для того, чтобы его уроки стали более интересными для детей, чтобы рос их уровень знаний.

«Неважно, кто победит, главное, что все вы, дорогие учителя, смогли продемонстрировать перед авторитетным и беспристрастным жюри лучшие качества российского учителя! Поэтому вы все молодцы и заслуживаете долгих и продолжительных аплодисментов», - сказал Дмитрий Шахов.

Второй год подряд отмечаются учителя, которые не только преподают историю и обществознание, но и принимают решение участвовать в конкурсе, представив на суд жюри все свои лучшие методики обучения и воспитания.

В завершение своего выступления Дмитрий Шахов наградил за «достигнутые результаты в преподавательской деятельности, творческий подход в воспитании патриотизма и гражданской сознательности юных граждан России, а также правовом просвещении обучающихся» Благодарностью уполномоченного по правам человека в Псковской области и ценными подарками:

псковского преподавателя обществознания ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» Екатерину Савичеву; себежского учителя истории и обществознания МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» Александру Бандурову; дновского учителя истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Жанну Хавхунович.

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