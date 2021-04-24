37 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

10:33, 23 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области за неделю с 14 по 20 апреля от укусов клещей пострадали 37 человек, в том числе 8 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребёнка 3 апреля в Дедовичском районе.

По состоянию на 21 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 81,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 79 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 84,7 %.