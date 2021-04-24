37 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
В Псковской области за неделю с 14 по 20 апреля от укусов клещей пострадали 37 человек, в том числе 8 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребёнка 3 апреля в Дедовичском районе.
По состоянию на 21 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 81,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 79 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 84,7 %.
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