Вандалы разгромили детскую площадку в Порхове

11:00, 23 апреля 2021, ПАИ

В Порхове вандалы разгромили детскую площадку у дома №5 на улице Мебельной, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

Директор управляющей компании «Порховдомсервис» Юрий Алексеев утром 23 апреля заметил разбитую булыжником бетонную урну, а также разбитые элементы конструкции в виде бабочек. Кроме того, вандалы разгромили столб и поручни на ходовом мостике.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Урну и бабочек уже убрали, ходовой мостик придётся демонтировать», - отметил Юрий Алексеев.

Также обнаружена поломка детской площадки в парке культуры и отдыха. Юрий Алексеев предположил, что это могли быть одни и те же люди.