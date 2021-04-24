Вандалы разгромили детскую площадку в Порхове
В Порхове вандалы разгромили детскую площадку у дома №5 на улице Мебельной, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».
Директор управляющей компании «Порховдомсервис» Юрий Алексеев утром 23 апреля заметил разбитую булыжником бетонную урну, а также разбитые элементы конструкции в виде бабочек. Кроме того, вандалы разгромили столб и поручни на ходовом мостике.
«Урну и бабочек уже убрали, ходовой мостик придётся демонтировать», - отметил Юрий Алексеев.
Также обнаружена поломка детской площадки в парке культуры и отдыха. Юрий Алексеев предположил, что это могли быть одни и те же люди.
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