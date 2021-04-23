46-летний нарушитель границы задержан в Невельском районе

11:03, 23 апреля 2021, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 46-летнего иностранца за незаконное пересечение государственной границы в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина направлялся в Россию с территории сопредельного государства вдоль железнодорожных путей. Молодой человек знал, что въезд на территорию РФ ему запрещен по причине привлечения к уголовной ответственности. После отбывания наказания за кражу в одном из российских регионов он был уведомлен о нежелательности пребывания в России и выдворен с территории страны.

За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.