Названы любимые книги россиян

11:05, 23 апреля 2021, ПАИ

«Яндекс» провел исследование ко Всемирному дню книг и выяснил пять самых популярных книг, которые россияне искали с помощью поискового сервиса, пишет газета «Коммерсантъ».

Оказалось, что россияне чаще читают детективы, фантастические и приключенческие произведения. Меньше жителей России интересуют любовные романы, боевики и бизнес-литература.

Первое место занял роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», на втором месте оказалась книга «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. Третье место досталось «Исповеди узницы подземелья» Кати Мартыновой. В первую пятёрку также вошли «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной и «Просто Маса» Бориса Акунина.

Среди любимых поэтов россияне часто называли Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, среди писателей – Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга.