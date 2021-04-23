Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в Большом концертном зале филармонии

11:23, 23 апреля 2021, ПАИ

23 апреля в Большом концертном зале филармонии в Пскове состоится концерт «Шекспир & Прокофьев», приуроченный к двум памятным датам – дню рождения композитора Сергея Прокофьева и дню смерти английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На одну сцену с Губернаторским симфоническим оркестром выйдет лауреат международных конкурсов Арсений Мун (фортепиано, Санкт-Петербург). В сопровождении оркестра музыкант исполнит сочинение Сергея Прокофьева.

«В программе – концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор, который был любим и исполняем самим автором, сочинение, мнения о котором разнились от самых негативных («дебют фортепианного кубиста и футуриста») до произведения, ошеломляющего «своей искренностью, новизной выражения и насыщенностью содержания». Но равнодушным одно из самых масштабных сочинений студента Санкт-Петербургской консерватории Сергея Прокофьева не оставило никого», - подчеркнули организаторы концерта.

«Прокофьев у меня один из любимых композиторов. Его фортепианный концерт №2, на мой взгляд, невероятно драматичное и трагичное произведение, в котором эмоции накаляются до предела. Прокофьев посвятил этот концерт своему умершему другу, и в музыке можно услышать ту боль, которую, вероятно, испытывал автор, узнав о его смерти», - отметил Арсений Мун.

В этот вечер строки «Ромео и Джульетты» великого Шекспира, написанные пятьсот лет назад, оживут в звуках, созданных меньше века назад Сергеем Прокофьевым. По словам солиста концерта, «Ромео и Джульетта» – «потрясающая музыка, яркое многохарактерное произведение, через музыку которого можно прочувствовать и ощутить эмоции всех героев и заново пережить знаменитую историю любви».

Начало концерта в 19:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии https://philpskov.ru/afisha/shekspir_prokofev