Профессор ПсковГУ стала членом жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе

11:50, 23 апреля 2021, ПАИ

Профессор Псковского государственного университета, преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илона Мотеюнайте выступила в роли члена жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Соревнование проходило с 14 по 20 апреля на базе Международного детского центра «Артек» в Крыму. Олимпиада включала три тура: аналитический, творческий и устный. Задания выполняли 324 школьника из 77 регионов России.

«Это было редкое счастье работы рядом с прекрасными людьми, близкими по духу, профессии и мировоззрению», – подчеркнула профессор.

Отметим, что Илона Мотеюнайте на протяжении нескольких лет является председателем регионального этапа олимпиады по литературе.

Добавим, что председателем регионального этапа олимпиады по русскому языку также выступила преподаватель кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, доцент Юлия Грицкевич.