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Общество

Селекцию подрядчиков, осуществляющих капремонт, одобрил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергеем Шарлаевым. Стороны обсудили вопросы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона обратил внимание на то, что эта тема находится на особом контроле Правительства РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ. «Особенно важно то, чтобы все собираемые средства максимально оперативно и эффективно шли на содержание жилищного фонда области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сергей Шарлаев проинформировал о работе, проведенной в рамках программы 2021 года. В этом году предполагается осуществление капитальных работ в более чем 200 многоквартирных домах. Будут отремонтированы 285 элементов - кровли, фасады, инженерные системы, лифты. Конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для объектов текущего года объявлены полностью, из них более 75% завершены. Также объявлены конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для реализации задач следующего года.

В ходе встречи речь зашла и о реализации в регионе программы ускоренной замены лифтов. Псковская область включена в проект в конце 2020 года. Благодаря его реализации в 2021 году в регионе будет заменено 120 лифтов. В настоящее время активно готовится проектная документация для исполнения программы. Замену лифтов планируется начать в июне и завершить до конца года, отметил Сергей Шарлаев.

Стороны обсудили участие региона в федеральных программах поддержки отрасли. Так, прорабатываются вопросы реализации в Псковской области программ энергоэффективного капитального ремонта в сфере электроснабжения. Для этих целей выбрано 8 объектов в Пскове. Сергей Шарлаев также доложил о проведении работы по отбору подрядных организаций для возможности сотрудничества с фондом. В число возможных партнеров включено порядка 70 новых организаций. «Так мы рассчитываем повысить конкуренцию, но в разумных пределах. Капремонт – это не новая стройка, там важна специфика работы с людьми», - отметил Сергей Шарлаев. Губернатор положительно оценил эту инициативу. «Селекцию надо обязательно вести, чтобы повысить уровень ответственности подрядчиков», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В продолжение встречи губернатор и и. о. руководителя Фонда капитального ремонта рассмотрели вопросы инвентаризации задолженностей жителей области по взносам за капитальный ремонт и предложения по повышению платежной дисциплины граждан. Кроме того, стороны обсудили начисление пени с 1 мая должникам. Сергей Шарлаев отметил, что соответствующая информационная работа с населением проведена. В завершение разговора губернатор поблагодарил и. о. руководителя регионального Фонда капитального ремонта за активное включение в решение актуальных вопросов на новой должности.

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