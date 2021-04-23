6 мая состоится легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»

12:29, 23 апреля 2021, ПАИ

6 мая состоится легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, в связи с ремонтом Октябрьского проспекта, где традиционно проходили забеги, в этом году участники эстафеты побегут по набережной реки Великой.

Старт расположится у Покровской башни. Торжественное открытие и парад участников начнутся в 12:00. Начало забегов назначено на 13:00. Финиш и сцена, где наградят участников, расположатся у Власьевского спуска рядом с инсталляцией «Россия начинается здесь».

В этом году из-за коронавируса в эстафете не смогут принять участие школьники. В честь 76-летия Победы по набережной Великой пробегут студенты, команды псковских компаний и организаций, представители силовых ведомств, органов представительной, законодательной и исполнительной власти и семьи.

Во всех районах Псковской области сформируют команды, которые также примут участие в эстафете в своих городах и поселках.

Зарегистрироваться для участия в эстафете корпоративные и семейные команды могут здесь>>> Официальные онлайн-заявки принимаются до 13:00 29 апреля.

Заявки можно направлять и в спортшколу «Надежда» (Псков, улица Гагарина, 5а) до 29 апреля по телефону 8 (8112) 73-70-94 или на электронную почту nadejda.school@gmail.com.

Выдача нагрудных номеров состоится в спортшколе «Надежда» 30 апреля с 9:00 до 18:00. При подаче заявки необходимо предоставить карточку команды и медицинские справки (такая справка действует 10 дней).

Команды без номеров на старт не допускаются. При себе надо будет иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно. Бумагу можно составить в свободной форме.

Подробная информация о трех маршрутах эстафеты - для студенческих, корпоративных и семейных команд - доступна здесь>>>

Найти ответы на самые распространенные вопросы об эстафете можно в специальном разделе на сайте «Псковской правды» или по телефону +7-900-991-77-57.

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области с самой большой в регионе историей. Начиная с мая 1945 года и на протяжении семи с лишним десятилетий традиция его проведения ни разу не прерывалась.

Исключением стал лишь коронавирусный 2020 год, когда из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, эстафета прошла в форме интернет-флешмоба.