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Культура

Истинный храм искусства – ПАИ-live с актёром Псковского драмтеатра Сергеем Попковым

Заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы Сергей Попков стал гостем ПАИ-live 23 апреля.

О самых интересных и сложных ролях, о том, какими навыками должен обладать настоящий артист и чем отличается современный театр от того, который был 30 лет назад, в эфире ПАИ-live рассказал Сергей Попков.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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