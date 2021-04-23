Истинный храм искусства – ПАИ-live с актёром Псковского драмтеатра Сергеем Попковым

12:45, 23 апреля 2021, ПАИ

Заслуженный артист России, актёр Псковского театра драмы Сергей Попков стал гостем ПАИ-live 23 апреля.

О самых интересных и сложных ролях, о том, какими навыками должен обладать настоящий артист и чем отличается современный театр от того, который был 30 лет назад, в эфире ПАИ-live рассказал Сергей Попков.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.