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Общество

Псковская область вошла в пятерку регионов СЗФО по количеству заявок на участие в конкурсе «Большая перемена»

Более 2,5 тысячи учащихся и педагогов Псковской области подали заявки на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена». Регион вошел в пятерку субъектов Северо-Западного федерального округа, лидирующих по количеству желающих присоединиться к мероприятию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Самыми активными стали учащиеся 8–10 классов образовательных учреждений Псковской области. Они направили на конкурс более 1,25 тыс. заявок. Много желающих приобщиться к «Большой перемене» и среди школьников 5–7 классов — около 1,2 тыс. человек. Кроме того, на участие в конкурсе в качестве наставников подали заявки 88 педагогов.

Формирование состава конкурсантов продолжается. Во втором сезоне «Большой перемены» могут принять участие ученики 511 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования. Стать участником конкурса «Большая перемена» можно, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса.

Соревнования пройдут в нескольких направлениях: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!») и развитие образовательных технологий («Открывай новое!»).

Первые этапы состязаний пройдут дистанционно. В рамках отборочных туров участникам предстоит тестирование на тип личности и эрудицию, а также решение кейсовых заданий. Полуфиналы во всех федеральных округах пройдут очно. Финал конкурса пройдет в ноябре в Международном детском центре «Артек».

По итогам творческих состязаний 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3–4 курсов ссузов, победивших в конкурсе, получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8–9 классов и 150 студентов 1–2 курсов — по 200 тысяч рублей. Победители среди учеников 5–7 классов выиграют «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей-старшеклассников и студентов получат по 150 тысяч рублей, школьников 5–7 классов — по 100 тысяч. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования получат по 2 миллиона рублей.

Напомним, первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие более миллиона школьников. Свои заявки подали свыше 4,3 тыс. псковских школьников. Девять из них прошли в финальный этап, победителями стали пятеро.

Конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

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