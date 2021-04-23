В Опочке мужчина признан виновным в убийстве приятеля

12:51, 23 апреля 2021, ПАИ

В Опочке 50-летний мужчина признан виновным в убийстве приятеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь на 19 января 2021 года злоумышленник, находясь по месту жительства в одной из деревень Опочецкого района, приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лег с ней в кровать. Взяв ружье, он выстрелил в соперника. В результате огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.