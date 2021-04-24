В выходные в Великих Луках пройдет первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет

13:01, 23 апреля 2021, ПАИ

С 24 по 25 апреля в Великих Луках пройдет первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16 - 17 лет, сообщается на странице Клуба единоборств «Отечество - Псковская область».

Псковскую область на первенстве представят пять спортсменов: воспитанник СШОР «Экспресс» Андрей Молодцов - тренеры А. Ткаченко и П. Ершов, Ренат Буйлов из Пыталово, тренер М. Максимов, воспитанник СШОР «Экспресс» Артем Филипов - тренер А. Тимофеев, Владислав Сапрыкин из Пскова - тренер С. Шумейко, Данил Лобанов из Пскова - тренер А. Соловьев.

По итогам соревнований будут сформированы молодежные сборные команды России для участия спортсменов в первенстве мира и Европы. В качестве почетного гостя на соревнованиях будет присутствовать президент общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств. ММА России» Радмир Габдуллин.