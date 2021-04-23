Лазерное шоу в Псковском кремле отменили и перенесли на сентябрь

13:40, 23 апреля 2021, ПАИ

Лазерное шоу, которое должно было состояться в Пскове на этих выходных, переносится, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

23-25 апреля было запланировано мультимедийное лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского на территории Довмонтова города в Псковском кремле, но в связи со сложной эпидобстановкой было принято межведомственное решение о переносе шоу. Предварительно – на осень.

«Мы сожалеем о том, что принято такое решение, и приносим свои извинения, - отметила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. – Мы раздали 5400 билетов, было запланировано проведение трех шоу в день с 23 по 25 апреля. К сожалению, вынуждены перенести мероприятие на осень, когда длина светового дня позволит его провести. Все билеты будут действительны».

Ориентировочно дата проведения мероприятия – 12 сентября.