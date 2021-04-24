Юный изобретатель из Пушкинских Гор представил «Волшебный барабан» на космическом форуме

13:56, 23 апреля 2021, ПАИ

На VIII Молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге юный изобретатель из Пушкинских Гор Семён Виноградов представил «волшебный барабан», пишет «Псковская правда».

Этот аппарат исполняет новогодние песни, анекдоты и выдаёт конфеты.

«Призового места мы не заняли, но наш барабан вызвал огромный интерес. Все дети играли с нашим автоматом», - отметила преподаватель школьника Лариса Ивахина. Изобретение школьника уже отмечали на других образовательных форумах, где он получил награды.

Вместе с Семёном в космическом форуме участвовала его сестра София, которая представляла исследование на тему борьбы с комарами.

Семён участвовал в секции «Инженерные науки», а София - «Биология». София и Семён стали на форуме единственными представителями не только Псковской области, но и всего Северо-Запада.

В Екатеринбурге Семён Виноградов прошёл следующий этап всероссийской конференции «Большие вызовы», которую проводит центр «Сириус». Ранее он уже был победителем регионального тура. После этого школьник написал эссе. В Екатеринбурге он прошёл тестирование по молекулярной биологии и генетике.

На следующей неделе его ждёт онлайн-собеседование по другому изобретению - устройству автоматической подачи удобрений в картофелесажалке для мини-трактора. В случае успешного прохождения этих этапов школьник получит возможность поехать на обучение в «Сириус» в Сочи.

В 2019 году Семён Виноградов уже был в «Сириусе». Там он провёл две недели.