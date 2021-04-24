Энергетики Псковской ГРЭС отработали действия по ликвидации пожара

14:35, 23 апреля 2021, ПАИ

В соответствии с приказом Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 23 апреля на электростанции прошла противопожарная тренировка оперативного персонала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе станции.

По легенде учений лесной пожар стал причиной возгорания сухой травы на площади, прилегающей к открытому распределительному устройству. Огонь быстро распространился по территории энергообъекта и достиг охранного ограждения ОРУ-110 кВ. В опасной зоне оказались кабельные лотки и электрическое оборудование ОРУ- 330/110 кВ, повреждение которых могло бы привести к аварийной ситуации в энергосистеме Северо-Западного региона. Оперативный персонал электрического цеха Псковской ГРЭС отработал действия по ликвидации условной нештатной ситуации и локализации пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

«Регулярные тренировки – важное направление в работе энергетиков по повышению надежности обеспечения жителей электрической и тепловой энергией. Участники продемонстрировали высокую готовность к нештатным ситуациям: действовали уверенно, не допустили отключения электрического оборудования и создали условия для безопасного проведения аварийно-спасательных работ», – подвел итоги руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.