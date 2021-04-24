Школа на улице Заслонова в Великих Луках откроет свои двери к 1 сентября

14:37, 23 апреля 2021, ПАИ

Школа на улице Заслонова в Великих Луках откроет свои двери к 1 сентября. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции для районных СМИ, которая прошла 23 апреля в медиацентре ПАИ.

Отметим, что школа на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование».

По проекту в школе появятся просторные учебные кабинеты, зоны для отдыха, творчества и занятий, два спортивных зала и две чаши бассейна.

На пресс-конференции главные редакторы муниципальных СМИ затронули порядка 13 тем, в том числе касающихся водо- и теплоснабжения, строительства очистных сооружений, расселения из аварийного жилого фонда, а также работ, связанных с созданием комфортной городской среды. Ряд важных вопросов, озвученных в ходе встречи, региональные власти решили. По каждому из них Сергей Грахов дал подробные ответы. Часть озвученных районами проблем взята в проработку.