Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в праздники по майским программам

15:08, 23 апреля 2021, ПАИ

Санаторий «Хилово» приглашает псковичей воспользоваться интересными и недорогими программами отдыха и оздоровления.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, на майских праздниках в «Хилово» можно отдохнуть по оздоровительной путевке «Майские каникулы» в течение 12 дней с 4 по 15 мая по цене всего 1500 рублей в день. В облсовпрофе обратили внимание, что таких путевок санаторий выделил всего 10 штук.

В стоимость путевки входит проживание, питание, прием минеральной воды, лечебная физкультура, бассейн и консультация врача. Желающие могут приобрести дополнительно медицинские услуги санатория.

Для тех, кто не располагает в начале мая длительным временем на отдых, санаторий подготовил «Майский тур выходного дня». По этой программе можно приехать с 30 апреля по 3 мая или с 7 по 10 мая 2021 года. За три с половиной дня можно отдохнуть или совместить отдых с процедурами. Например, в стоимость санаторно-курортной путевки от 6000 рублей за весь тур входит бесплатная парковка, проживание, трехразовое питание (в день заезда – ужин), посещение бассейна (по назначению врача), галокамера, ЛФК групповая, прием минеральной воды внутрь (ежедневно, по назначению врача), консультация врача, а также лечебные процедуры: – ванны: жемчужная, сероводородная, с бромно-борными рассолами, минеральная (одна из перечисленных процедур через день, по показаниям); – грязевые аппликации: общие, «бачки», грязевые лепёшки, гальваногрязь (одна из перечисленных процедур через день, по показаниям); – физиотерапевтические: лазер, магнит, экстракорпоральная магнитная стимуляция (одна из перечисленных процедур по показаниям); — общее облучение УФ-лучами (ежедневно).

Для для работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и пенсионеров санаторий «Хилово» приготовил специальную программу «Доступный санаторий» Проживание, питание и полный комплекс процедур по санаторно-курортной путевке всего за 1800 рублей в день. Путевки с заездом 5 мая на 14 дней позволят и отдохнуть, и укрепить здоровье.

Кроме того, в «Хилово» работает программа кешбэка от Ростуризма с возвратом 20% стоимости путевки с бронированием на сайте санатория hilovo.org. По этому предложению после бронирования и оплаты отдыхающие в течение 3-5 дней получают возврат части стоимости путевки до 20 000 рублей.

Подробная информация по всем программам на сайте санатория hilovo.org или у операторов горячей линии санатория 8 800 250 18 65.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.