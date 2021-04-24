Акция «Узнай о своих долгах!» прошла в Опочке и Пушкинских Горах
Акция «Узнай о своих долгах!» прошла в Опочке и Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в рамках акции сотрудники отделений судебных приставов региона информировали граждан о способах проверки себя на задолженность.
Так, сотрудники отделения судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов вели дежурство возле отделения «Почты России» в Опочке. А судебные приставы Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов посетили торговый центр на улице Ленина в Пушкинских Горах.
Приставы провели с гражданами разъяснительную работу, рассказали об официальных источниках службы судебных приставов, через которые можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности. В частности, было рассказано о сервисе «Банк данных исполнительных производств», портале государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ), о мобильном приложении «ФССП».
Всем гражданам также вручили листовки с информацией об электронных сервисах ФССП России.
Кроме того, любой желающий мог обратиться к судебным приставам за консультацией по правовым вопросам, относящимся к компетенции ведомства.
Всероссийская акция «Узнай о своих долгах!» проводится с целью привлечения внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения.
Владимир Путин подписал Указ о сохранении заработной платы на период майских праздников