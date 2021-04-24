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Акция «Узнай о своих долгах!» прошла в Опочке и Пушкинских Горах

Акция «Узнай о своих долгах!» прошла в Опочке и Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в рамках акции сотрудники отделений судебных приставов региона информировали граждан о способах проверки себя на задолженность.

Так, сотрудники отделения судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов вели дежурство возле отделения «Почты России» в Опочке. А судебные приставы Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов посетили торговый центр на улице Ленина в Пушкинских Горах.

Приставы провели с гражданами разъяснительную работу, рассказали об официальных источниках службы судебных приставов, через которые можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности. В частности, было рассказано о сервисе «Банк данных исполнительных производств», портале государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ), о мобильном приложении «ФССП».

Всем гражданам также вручили листовки с информацией об электронных сервисах ФССП России.

Кроме того, любой желающий мог обратиться к судебным приставам за консультацией по правовым вопросам, относящимся к компетенции ведомства.

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах!» проводится с целью привлечения внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения.

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