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Общество

Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели Героя Советского Союза Семёна Байкова

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, сотрудники Росгвардии во главе с начальником Управления по Псковской области Игорем Ивановым, представители городского Совета ветеранов, общественники и члены партии «Единая Россия» расчистили на субботнике берег реки Великой у места, где 8 июля 1941 года сапёрный взвод под командованием младшего лейтенанта Семёна Байкова взорвал железнодорожный мост. Здесь же в бою с гитлеровцами, пытающимися переправиться на другой берег, погибли бойцы внутренних войск 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Хорошо, что в Пскове помнят и знают подвиг Байкова: улица его именем названа и бюст герою установлен. Но на месте, где непосредственно проходили события, стоит лишь небольшая табличка с надписью – признаюсь, я сам заметил её случайно, проезжая мимо. Мне показалось, этого мало, и захотелось привести этот участок берега в порядок», - поделился Алексей Севастьянов.

По словам депутата, инициатива благоустроить территорию, связанную с героической историей Великой Отечественной войны, и установить на берегу реки памятный знак, пришла одновременно с разных сторон: когда с такой идеей к депутату обратились представители городского Совета ветеранов, выяснилось, что псковские росгвардейцы тоже вынашивают планы по установке памятника.

«Военнослужащие войск НКВД помогали оборонять железнодорожный мост в то время, когда сапёры его минировали. Были большие потери. Так как Федеральная служба войск национальной гвардии является правопреемником внутренних войск, псковское управление Росгвардии предложило установить здесь памятный знак и взять шефство над этим местом», - рассказал на субботнике начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Псковской области Игорь Иванов.

Макет памятного знака уже готов. По замыслу инициаторов, монумент будет включать элемент разрушенного железнодорожного моста, который при содействии сотрудников Росгвардии уже поднят со дна реки.

«Документы по макету памятника переданы в городскую администрацию, - отметил Алексей Севастьянов. – Нам хотелось бы, чтобы к 8 июля – в 80-ю годовщину подвига –  памятный знак был установлен. Но всё-таки пока это только в планах, потому что необходимо провести все согласования и соблюсти все требования законодательства».

Во время субботника берег реки был очищен от мусора, веток и пожухшей травы. На склоне, рядом с местом, где в скором времени может появиться памятный знак героям Великой Отечественной войны, участники мероприятия высадили саженцы сосен.

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